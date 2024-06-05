محافظ المنيا: الدولة تتخذ خطوات متسارعة لتحقيق نهضة عمرانية متكاملة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بفحص المستندات المقدمة من شاغلي عمارات الإيواء التي تم إزالتها والنظر في آلية تسكين الوحدات البديلة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة في بناء العمارات، ومراعاة الجودة والكفاءة في التنفيذ، والمتابعة الدورية لسير العمل بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تسيير وحدة التنمية الحضرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المحافظ، وبحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عقل، السكرتير المساعد، والدكتور أشرف أبو العيون، المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية، والمهندس نيازي مصطفى، مدير الوحدة، و ممثلو عدد من الجهات المعنية.

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات متسارعة لتحقيق نهضة عمرانية متكاملة تعيد التوازن للخريطة الاجتماعية وتعالج ملف العشوائيات بشكل جذري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن آمن للأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن مصر وإنشاء مناطق حضارية مطورة كبديل للمساكن العشوائية.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع مشروع تطوير وإحلال وتجديد عمارات الإيواء بحي جنوب مدينة المنيا، عقب الانتهاء من أعمال إزالة 4 عمارات بالمنطقة بقرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لما تمثله هذه العمارات من خطورة بالغة على الأهالي، لافتاً إلى أن إعادة الإنشاء ستتم بشكل حضاري ضمن خطة المحافظة لتوفير مساكن آمنة للمواطنين وتنفيذ تنمية شاملة في منطقة عمارات الإيواء.

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