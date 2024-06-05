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الأربعاء 05 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. حُفر الغاز الطبيعي تهدد أرواح الأهالي بمطاي

حفر الغاز الطبيعي
حفر الغاز الطبيعي بشوارع مطاي
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حالة من الغضب سيطرت على أهالي قرى غرب مدينة مطاي بالمنيا، بسبب إهمال شركة الغاز الطبيعي بعد قيامهم بأعمال حفر على الجانب الطريق 242، والذي يربط بين مدينة مطاي وقراها بالجانب الغربي للمدينة ولا يوجد بديل لهذا الطريق. 

ورصدت عدسة البوابة نيوز، وجود حُفر على جانب الطريق دون وجود عمال حفر أو أي مظاهر عمل، كما لم تقوم الشركة بعمل أية علامات استرشادية لتحذير سائقي السيارات من وجود أعمال حفر مما يهدد أرواح المواطنين خاصة في المساء، حيث لا يوجد إضاءة على معظم الطريق. 

رئيس مدينة مطاي تعهد بالتواصل مع مسئولي شركة الغاز لسرعة الانتهاء من أعمال الحفر

وبالتواصل مع محمد عبد الغني، رئيس مدينة مطاي  تعهد بالتواصل مع مسئولي شركة الغاز لسرعة الانتهاء من أعمال الحفر ووضع علامات استرشادية ورد الشيء لأصله.

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الغاز الطبيعي شركة الغاز الطبيعي مدينة مطاي الطريق 242 محمد عبد الغني رئيس مدينة مطاي