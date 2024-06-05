اليوم.. طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرين إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الأربعاء نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال الصعيد 40 للعظمي والصغرى 23 درجة، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 29 درجة.