لخلافات مالية.. عامل يطلق النار على صديقه في الدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية القبض على عاطل بقرية ميت الحلوج دائرة المركز بعد قيامه بإطلاق النار على صديقة من فرد خرطوش بحوزته وذلك لخلافات مالية بينهما.

عامل يطلق النار على صديقه فى الدقهلية

كان اللواء مران حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، ن مستشفى دكرنس العام بوصول "هاني.ع.م.ع"، 21 عاما، عامل ومقيم قرية ميت الحلوج دائرة المركز مصابا برش خرطوش بالظهر.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس الى المستشفى وبسؤاله اتهم "محمد.ج.ع"، 27 عاما، عاطل ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بسلاح ناري "فرد خرطوش"،بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة لوجود خلافات مالية بينهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.