ضرب مبرح وكي بسكين ساخن.. ربة منزل تعذب طفلتها بمعاونة عشيقها في الدقهلية

حرر عامل مقيم قرية طنبول الكبرى مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، بلاغا اتهم فيه طليقته بمعاونة عشيقها بتعذيب ابنته الطفلة القاصر البالغة من العمر 3 سنوات، وكيها بالنار حال تواجدها رفقة والدتها المتهمة لكثرة لعبها ولهوها، وبتقنين الإجراءات جرى ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة.

ضبط سيدة عذبت نجلتها بمعاونة عشيقها فى الدقهلية:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، يفيد ورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بورود بلاغ من "عبدالبديع.م.س.ب"،29 عاما، عامل ومقيم بقرية طنبول الكبرى، دائرة المركز وبرفقته ابنته "مكة"، 3 سنوات، ومقيم طرف والدتها "طليقته " وتدعى صفية.ن.ع.ش"، ـ 24 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات القرية وأبلغ بقيام كلا من "والدة الطفلة"، وشخص يدعى "محمد.م.م،24 عاما، عامل زراعي ومقيم بمنزل الأم بذات القرية بالتعدي على ابنته بالضرب بالأيدي وإحداث سحجات بالرأس والوجه والظهر وقيام الثاني بتسخين سكين وإحداث اصابة ابنته بحرق في الفخذ الأيسر وعلل ذلك لكثرة ولهوها ولعبها.



على الفور جري تقنين الإجراءات وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد تأديب الطفلة وأضاف المتهمان بارتباطهما عاطفيا.

جرى تحرير المحضر رقم 12484 لسنة 2024 جنح مركز السنبلاوين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.