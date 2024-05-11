أهلي جدة يعتمد على رباعي هجومي أمام الشباب بالدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الشباب، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الشباب بملعب نادي الشباب، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يعتمد مدرب الأهلي على رباعي هجومي في مباراته أمام الشباب، ليقود فراس البريكان خط الهجوم، رفقة البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والفرنسي ألان سانت ماكسيمين.

ويتواجد الإيفواري فرانك كيسي أساسيًا في تشكيل أهلي جدة، كما يحرس عرين الفريق في مباراة الليلة، السنغالي إدوارد ميندي.

يحتل أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 55 نقطة، بينما يأتي الشباب تاسعًا وفي رصيده 41 نقطة.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الشباب

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ريان حامد - عبدالباسط هندي - روجر إيبانيز - عبدالله العمار

خط الوسط: فرانك كيسي - زياد الجهني - رياض محرز

وفي الهجوم: فراس البريكان - روبرتو فيرمينو - ألان سانت ماكسيمين.