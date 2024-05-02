أهلي جدة يعود للانتصارات في الدوري السعودي باكتساح ضمك

عاد فريق أهلي جدة إلى الانتصارات في بطولة الدوري السعودي، مساء اليوم الخميس، باكتساح ضيفه ضمك برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن.

شهدت المباراة، غياب النجم المصري طارق حامد، المحترف ضمن صفوف ضمك، عن مواجهة أهلي جدة للإصابة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الراقي برباعية نظيفة، حيث افتتح زياد الجهني، التهديف في الدقيقة السابعة، ثم أضاف فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعزز رياض محرز تقدم الامبراطور بهدف ثالث في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، واختتم فيرمينو الرباعية في شوط المباراة الأول في الدقيقة 25.

في الشوط الثاني، قلص دوماجوج أنتوليتش الفارق لصالح ضمك بهدف في الدقيقة 62، ليفوز أهلي جدة بنتيجة 4-1.

كما شهد اللقاء حالة طرد لرفاق طارق حامد، حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه فاروق شافعي في الدقيقة 77، لحصوله على بطاقتين صفراوتين.

بهذا الفوز، استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات في الدوري السعودي، بعدما غابت عنه في المباراتين الماضيتين.

بتلك النتيجة، رفع أهلي جدة رصيده إلى 55 نقطة، يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد ضمك عند 38 نقطة في المرتبة التاسعة.