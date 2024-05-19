المكتبة الوطنية بالإمارات تنظم ورشة تدريبية في كتابة ونشر البحوث التربوية

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالامارات العربية المتحدة ورشة تدريبية بعنوان " كيفية كتابة البحوث التربوية ونشرها في الدوريات العالمية" في مدرسة التفوق بمنطقة الشامخة في أبوظبي، سلط فيها الضوء على أهمية المصادر والمراجع في مكتبة الإمارات في الأرشيف والمكتبة الوطنية في كتابة البحوث العلمية، وأهمية مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية من الوثائق التاريخية التي ترصد مراحل مهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها العريق.

تناولت الورشة التي قدمها البروفيسور صديق جوهر الأستاذ الجامعي وخبير الترجمة في الأرشيف والمكتبة الوطنية عدداً من المحاور التي ركزت على أحدث طرق البحث العلمي في المجال التربوي، وكيفية اختيار الموضوعات المناسبة للنشر، بالإضافة إلى كيفية استخدام أحدث المنهجيات التربوية والأُطر النظرية التي تستند عليها البحوث الاكاديمية.

وأكدت الورشة -التي حضرها عدد كبير من الاساتذة وأعضاء الكادر التدريسي، والباحثين والمهتمين بالشأن التربوي في أبوظبي- ضرورة التركيز على البحوث التي من شأنها تطوير المناهج التعليمية في الدولة وربط المواد التعليمية بحاجيات سوق العمل.

وتعد هذه الورشة هي الحلقة الأولى في سلسلة الورش والمحاضرات والندوات التي يعتزم الأرشيف والمكتبة الوطنية عقدها على صعيد القطاع التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تشجيعاً للبحث العلمي الذي يعد من أهم مميزات عصرنا الحالي، ولما له من أهمية في وضع خطط التنمية على أسس سليمة، وتعزيزاً لمهارات التفكير الإبداعي والقدرات الثقافية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يهتم بدعم البحوث العلمية التي يعمل أعضاء الكادر التدريسي على نشرها في الدوريات العالمية المرموقة التي تبدي أصالة الماضي وازدهار الحاضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا يتكامل مع الدور الذي يؤديه على صعيد التنشئة الوطنية السليمة للأجيال، وهذه المهام الوطنية بمجملها تصبّ في صالح تعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.

مدرسة التفوق تكرم البروفيسور صديق جوهر