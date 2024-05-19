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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

أنماط حياتية تتسبب فى معجزة طبية لمرضى الزهايمر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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شهدت الساحات الطبية العالمية معجزة كونية ناتجة عن أنماط الحياة اليومية  وكان هذا حينما فوجئ طبيب الأعصاب ريتشارد إيزاكسون حين لاحظ  اختفاء المؤشرات الحيوية للدم الدالة على وجود علامات مبكرة لمرض الزهايمر فى الدماغ  .

وحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية فإن رجل الأعمال البالغ من العمر 55 عاما سيمون نيكولز ظهرت عليه علامات مبكرة لمرض ألزهايمر منذ 14 شهرا و لكنها اختفت بشكل مفاجئ وذكر إيزاكسون  مدير الأبحاث في معهد الأمراض العصبية التنكسية في بوكا راتون بولاية فلوريدا الأميركية أنها كانت صدمة كبيرة بعدما عادت اختبارات الدم في دماغه إلى طبيعتها وهذه تعد معجزة على الإطلاق.

وقلل نيكولز من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر من خلال إجراء تغييرات على نمط حياته بما في ذلك النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتقليل التوتر وتحسين النوم إلى جانب عدد قليل من المكملات الغذائية وأن هناك العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك القيام بها لنجد العلاج .

علاج معجزة مواشرات حيوية