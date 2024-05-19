اصطفاف سيارات ومعدات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ومدى جاهزيتها للطوارئ بمطار النزهة بالإسكندرية

استعرضت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع شركات مياه الشرب و الصرف الصحي والأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بمطار النزهة استعدادات الشركة ومدي جاهزيتها من التدخل السريع في حالات الطوارئ وهي عبارة عن اصطفاف عدد من السيارات و المعدات المتنقلة للخدمات المقدمة للمواطنين من شحن ودفع الفواتير والعديد من الخدمات وكذا سيارات الطوارئ وسيارات الاوناش و سيارات الشبكات و سيارات الاختبارات وسيارات الديزل المتنقلة و سيارات التدخل السريع والإضاءة العامة ومدي جاهزية جميع سيارات القطاعات المختلفة بالشركة .



وأعرب المحافظ محمد الشريف عن شكرة وتقديرة لشركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباءلجاهزية سيارات ومعدات الشركة المختلفه للتدخل السريع لحل اي من المشاكل الطارئة التي من الممكن أن تواجه المحافظة نتيجة التغيرات المناخية

كما أكد المهندس ايهاب الفقي حرص الشركة المستمر في تطوير كافة قطاعات وسيارات و معدات الشركة وتدريب العاملين من فرق التدخل السريع للمساهمة السريعة والفعالة في حل اي طارئ يواجه محافظة الإسكندرية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

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