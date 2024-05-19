ads
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

اصطفاف سيارات ومعدات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ومدى جاهزيتها للطوارئ بمطار النزهة بالإسكندرية

جانب من الزياره
جانب من الزياره
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استعرضت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع شركات مياه الشرب و الصرف الصحي  والأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة  بمطار النزهة استعدادات الشركة ومدي  جاهزيتها من التدخل السريع في حالات الطوارئ وهي عبارة عن اصطفاف عدد من السيارات و المعدات المتنقلة للخدمات المقدمة للمواطنين من شحن ودفع الفواتير والعديد من الخدمات وكذا سيارات الطوارئ وسيارات الاوناش و سيارات الشبكات و سيارات الاختبارات وسيارات الديزل المتنقلة و سيارات التدخل السريع والإضاءة العامة ومدي جاهزية جميع سيارات القطاعات المختلفة بالشركة .
 

وأعرب المحافظ محمد الشريف عن شكرة وتقديرة لشركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباءلجاهزية سيارات ومعدات الشركة المختلفه للتدخل السريع لحل اي من المشاكل الطارئة التي من الممكن أن تواجه المحافظة نتيجة التغيرات المناخية 
كما أكد  المهندس ايهاب الفقي حرص الشركة المستمر في تطوير كافة قطاعات وسيارات و معدات الشركة وتدريب العاملين من فرق التدخل السريع للمساهمة السريعة والفعالة في حل اي طارئ يواجه محافظة الإسكندرية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

IMG-20240519-WA0035
IMG-20240519-WA0035
IMG-20240519-WA0037
IMG-20240519-WA0037
شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء بمطار النزهة حالات الطوارئ