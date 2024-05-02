أهلي جدة بتشكيل هجومي أمام ضمك في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ضمك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق أهلي جدة، اليوم الخميس، نظيره ضمك على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الأهلي مواجهة ضمك بتشكيل هجومي، حيث يقود الهجوم، فراس البريكان، رفقة الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو بجانب الفرنسي ألان سانت ماكسيمين.

في المقابل، يغيب النجم المصري طارق حامد، المحترف ضمن صفوف ضمك، عن مباراة فريقه ضد أهلي جدة للإصابة.

ويحتل أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 52 نقطة، بينما يأتي ضمك في المرتبة الثامنة وفي رصيده 38 نقطة.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة ضمك

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبدالباسط هندي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - عبدالله العمار

خط الوسط: زياد الجهني - فرانك كيسي - رياض محرز

وفي الهجوم: روبرتو فيرمينو - فراس البريكان - ألان سانت ماكسيمين.