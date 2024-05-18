تحرير 39 محضرا تموينيا بمركزي مطاي وديرمواس

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة التواجد الميداني لضبط الأسواق والأسعار، مؤكدًا أهمية استمرار ضخ السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في إطار مبادرة “تخفيض الأسعار” بإشراف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأكد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية لضمان استقرار الأسعار ومتابعة السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري.

في مركز بني مزار، أكد هشام فايز، رئيس المركز، استمرار العمل اليوم السبت بمنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، ومواصلة سير العمل بالمنافذ خلال الفترات الصباحية والمسائية في المدينة والقرى.

وفي مركز مطاي، تابع حامد فخري، رئيس المركز، توافر السلع في الأسواق وطرحها للجمهور ضمن مبادرة “خفض الأسعار”.

وأكد أن منافذ بيع المواد الغذائية بالتعاون مع إدارة تموين المركز مستمرة في توزيع المنتجات الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30%.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي ديرمواس ومطاي حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين، لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق منظومة الخبز والالتزام بالقرارات التموينية. وأسفرت الحملات عن تحرير 39 محضراً تموينياً، منها 26 محضراً بمركز ديرمواس شملت (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم النظافة، عدم وجود شهادة صحية، تجميع مواد بترولية، وعدم مزاولة النشاط) ، كما تم تحرير 13 محضراً بمركز مطاي تضمنت مخالفات (عدم وجود شهادة صحية، البيع بأزيد من السعر المقرر، بيع منتجات منتهية الصلاحية، وذبح خارج المجازر).

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