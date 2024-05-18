حبس عامل متهم بسرقة مبلغ مالي من سيارة بكرداسة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عامل بمغسلة بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة أثناء صيانتها بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك سيارة يفيد باكتشافه سرقة مبلغ 8000 دولار من داخل السيارة ملكه عقب صيانتها داخل أحد الأماكن بمنطقة أبو رواش بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمغسلة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.