مكتبة مصر العامة بالأقصر تدشن الفعاليات الصيفية .. صور

دشنت مكتبة مصر العامة بالأقصر، فعاليات الموسم الصيفي الثقافي والترفيهي والاجتماعي لأبناء محافظة الأقصر، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي إثراء عقول الأبناء وعائلاتهم بمحتوي ثقافي وترفيهي ورياضي هادف.

وفي هذا السياق، قال محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، في تصريح صحفي، أنه تم وضع خطة فعالة تستهدف الفئات المختلفة بمحافظة الأقصر، كبارا وصغارا ذكورا وإناثا، وبالنظر إلى فئة صغار السن نجد الأجندة الصيفية حافلة بما ينمي مهاراتهم العقلية والحركية والذهنية.

وأوضح حساني، أن خطة الموسم الصيفي تتضمن ورش الرسم والتلوين ومهرجان إعادة التدوير وألعاب شطرنج وكورسات الحساب الذهني وكورسات برمجة للأطفال، ثم نرتفع بمعدل السن قليلا لنجد فئة الشباب الأقصري ممن يمتلكون شعلة من النشاط والحماس، تفتح لهم المكتبة ذراعيها لتقدم لهم وجبة دسمة تتناسب معهم ليجدوا كورسات اللغات المختلفة وكورسات المحاسبة والتنمية البشرية، وكورس خاص للخريجين لتأهيلهم لسوق العمل.

فعاليات لذوي الهمم والسيدات

وتابع حساني، أن مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، لم تغفل أبطالنا من ذوي الهمم باعتبارهم جزء من نسيج المجتمع لهم ما لنا من حقوق وواجبات، فقدمت لهم الموسم الصيفي كورس تدريب خاص بهم، أما عن السيدات فقدمت المكتبة لهم كورس التفصيل والحياكة والباترون والحرف التراثية للسيدات، لتمكنهم من الدخول في سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة التي تدعمها الدولة.

وأردف مدير عام مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، أنه بالنسبة لفئة المثقفين في المجتمع فسوف يجدوا الصالون الثقافي الذي يضم نخبة من الشعراء والأدباء والمثقفين من رجال الأقصر، كما لا ننكر دور المكتبة المتنقلة وإسهامها في نشر الوعي الثقافي في قري وربوع الأقصر، في محاولة منها لإعادة الدور الريادي والتنويري للمكتبات بالمجتمع.

جاءت تلك الفعاليات، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسفير عبد الرؤف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

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