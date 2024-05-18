الشرقية: رفع 39 ألف طن قمامة ومخلفات مباني خلال أبريل

نفذت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية حملات مكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني من جميع مراكز ومدن المحافظة خلال شهر أبريل الماضي، حيث تم رفع ما مجموعه 39300 طن قمامة ومخلفات مباني بواقع 1965 نقلة.

جهود مكثفة للحفاظ على صحة البيئة

تأتي هذه الحملات في إطار حرص الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الحفاظ على صحة البيئة وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة، حيث وجه بتكثيف الجهود لرفع القمامة بشكل دوري والتعامل الفوري مع أي بؤر لتجمعات القمامة.

وشملت الحملة رفع 4080 طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بمركز أبو كبير، و 3600 طن من النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق، و25860 طنا من المقلب العمومي بوحدة غيته بمركز بلبيس، و1640 طنا من النقطة الوسيطة بمركز ههيا، و2960 طنا من النقطة الوسيطة بمضرب الأرز بمركز فاقوس.

معالجة آمنة للمقالب العشوائية:

وحرصت وحدة التدخل السريع على رفع 1160 طن رمال لفرد وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة، كما تم رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، مع مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً لمنع أي مخاطر بيئية.

أكد المهندس محمد الصافي، سكرتير عام محافظة الشرقية، على استمرار الحملات المكثفة لرفع القمامة والحفاظ على نظافة البيئة، مع مراعاة المعايير البيئية السليمة في عمليات رفع المخلفات ومعالجة المقالب العشوائية.