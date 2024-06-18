مشاهير تحت مطرقة الشائعات.. أخبار الوفاة تطارد كبار النجوم

لاحقت شائعات الوفاة عددا كبيرا من نجوم الوسط الفني، إذ تنتشر هذه الأقاويل الكاذبة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ليجد الفنانين أخبار وفاتهم متداولة مما يضطر بعضهم إلى الخروج لنفي الشائعة.

ويتصدر هؤلاء الفنانون قوائم البحث والترند، ورغم نفي الشائعة وتأكيد المقربين منهم أنهم أحياء يرزقون، إلا أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي يعيشون في عالمهم الافتراضي منعزلين عن الواقع، مرددين نفس الشائعة دون الالتفات إلى مدى حقيقة ما يتم تداوله كذبًا.

ترصد "البوابة نيوز" بعضا من نجوم الوسط الفني الذين طالتهم شائعة وفاتهم

خالد زكي

أثار الفنان خالد زكي قلق الجمهور، بعد انتشار خبر تعرضه لوعكة صحية بعدها خبر وفاته، حيث تداول خلال الأيام القليلة الماضية، وإنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لهذه الشائعة.

خرج الفنان خالد زكي عن صمته ويرد على هذه الأنباء قائلًا: "قرأت خبر وفاتي زي الجمهور، ولكن تم تكذيب كلا الخبرين، وأنا بصحة جيدة، وأقوم بتصوير أحدث أعمالي الفنية".

خالد زكي

حمدي حافظ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال ساعات قليلة ماضية، وفاة الفنان حمدي حافظ أثناء أدائه مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، ولكن كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي ل البوابة عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان حمدي حافظ.

وقال أشرف زكي: "الفنان حمدي حافظ بخير وبصحة جيدة، ولا صحة لخبر وفاته في السعودية أثناء الحج، هو بخير وموجود في مصر".

ليلى طاهر

علقت الفنانة ليلى طاهر على شائعة خبر وفاتها التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من مرة، مؤكدة على أنها بخير وصحة جيدة.

وكشفت الفنانة القديرة ليلى طاهر في حديث خاص مع "البوابة " عن سبب هذه الشائعات: "أنا لسه عايشة وكويسة، وخبر شائعة الوفاة أسعدني رغم أنها سيئة، بسبب إني شعرت بقدر حب الجمهور وخوفهم ومحاولاتهم الاطمئنان على مروجي الشائعات خسروا كل حاجة لكن أنا كسبت حب الناس، رد فعلي أنا بتخض لما بقرأ الخبر ده، لكن اكتشفت أنه جاء في مصلحتي لأن كل الناس كلمتني بحب واهتمام".

وتابعت: "مش عارفة هما عاوزين أموت بسرعة ليه؟ 4 مرات بيكتبوا هذا الخبر على مدار أشهر، ومش عارفة ليه مركزين مع النجوم الكبار.. أنا مستغربة جدًا، إيه الهدف من كتابة خبر غير حقيقي، إن كانت المصلحة تحقيق عدد من المشاهد فهذا لن يحدث، لأن الخبر سرعان ما يتم نفيه على أنه شائعة كاذبة، خلال ساعة واحدة الجميع عرف إن الكلام ده غلط".

ليلى طاهر

عادل إمام

يعتبر الزعيم عادل إمام أكثر الفنانين الذين تعرضوا لهذه الشائعات؛ وذات مرة توجه بعض معارفه إلى منزله لتقديم العزاء، فاستقبل معزيه ضاحكًا وهو يقول: "خايف لما أموت بجد محدش يصدقني".

وتعليقا على هذه الشائعات، قال الزعيم: "ده كل شوية يطلع إشاعات يعني إيه وكويس إنه الواحد بيقرأ نعيه وهو عايش".

وردًا على سؤال، كيف يعيش عادل إمام قال: "لديّ عزبة وبيتي أعيش فيه مع أولادي وأحفادي وسعيد جدًا الحمدالله وفرحان بيهم وهما فرحانين بي".

عادل امام

ميرفت أمين

تعرضت الفنانة ميرفت أمين لشائعة خبر وفاتها، وتصدرت محركات البحث الفترة الماضية، وانتشر بكثرة عبر السوشيال ميديا، وذلك لارتباطها بالراحلتين رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز، حيث كان يربط الثلاثي علاقة صداقة قوية.

أوضحت الفنانة ميرفت أمين حقيقة تداول الشائعات حول خبر وفاتها، قائلة: "أنا بخير الحمد الله، وبطمّن جمهوري أنا كويسة ومفيش حاجة، وأنا شخصيًا تفاجأت من هذه الأخبار السخيفة، ولو أنا توفيت هكون بتكلم من تحت الأرض مثلا".

وتابعت: "ممكن أي حد من أهلي يحصله حاجة بسبب هذه الشائعات السخيفة، ومن وراء هذه الشائعات ناس فاضية، هذه الشائعات تقلق محبي وجمهور الفنان، كما تقلق أقاربه وأهله، وأنا شخصيًا أنزعج من هذه الشائعات التي يتم تداولها بكثرة خلال الأيام الماضية".

رشوان توفيق

خرج الفنان القدير رشوان توفيق عن صمته، بعد كثرة خبر شائعة وفاته، وقال: "الإرهابيين من زمان بيطلعوا عليا إني توفيت ورحلت عن الدنيا، احنا بنتشعبط في الرحمن وكلنا هنموت، وفي صلاتي بأقول يارب اجعل أسعد لحظاتي يوم لقائك، مسألة شائعة وفاتي مش عارف ليه و لكن احنا عمرنا مفيهوش اي حاجة فيها خروج عن الدين أو الأخلاق".

الفنان رشوان توفيق

بدرية طلبة

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي، خبر وفاة الفنانة بدرية طلبة إثر تعرضها لحادث سير، الأمر الذي دفع ببدرية للرد على هذه الشائعة، من خلال حسابها على موقع "إنستجرام".

ونشرت بدرية مقطع فيديو قالت فيه: "كل الحبايب اللي اتصلوا بي، أنا بخير الحمد لله وزي الفل، وحسبي الله ونعم الوكيل في الشائعات، الدنيا اتقلبت، إخواتي كانوا مرعوبين".

جورج وسوف

علق الفنان جورج وسوف على كثرة شائعات خبر وفاته التي تلاحقه دائمًا، وقال في تصريحات تليفزيونية: "أنا بخير ولم أعد أنزعج من تلك الشائعات لأنها هي ضريبة النجاح والشهرة وأنا صحتي جيدة".

وتابع: "أتمنى أن يتعب أو يزهق مروجو تلك الشائعات ويارب الجمهور يفتكرني دائما، وأنا بخير".