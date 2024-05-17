انتظام سير العمل بمنظومة توريد القمح لشون وصوامع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن ما جرى توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥٧٢٥٨٨ طن و ٧٢٨ كيلو قمح الي مواقع التخزين بنطاق المحافظة .

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة بالشون يجرى تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية ، لافته إلى ضرورة الإلتزام بالسعة التخزينية المحددة للصوامع والشون بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها .