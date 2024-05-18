في اليوم العالمي للمتاحف.. متحف تل بسطا بالشرقية يفتح أبوابه مجانا للزائرين

احتفاءً باليوم العالمى للمتاحف والذي يوافق 18 مايو من كل عام، تم اليوم فتح ابواب متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية مجاناً للزائرين من المصريين للمشاركة في الجولات الإرشادية للتعرف على مقتنيات المتحف الأثرية ومشاهدة المعرض المؤقت بالإضافة لحضور العديد من الفعاليات والندوات التي ينظمها المتحف بهذه المناسبة .

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية المتاحف في تطوير وتنمية السياحة، وحفظ التراث الحضاري والتاريخي والثقافي، والمساهمة في تعميم الثقافة ونشر المعرفة وتنشيط الحركة الفنية والعلمية في المجتمع، وتنمية الحس الجمالي والذوق الفني لدى الفرد والمجتمع، لقدرتها على تنمية حرية التفكير ودقة الملاحظة عند الزائرين، وتقديم الخدمات التعليمية لأبناء المجتمع، كما أنها تعبر عن الهوية الوطنية الخاصة بالدول وتراثها .

وأوضح إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق أنه بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمتاحف والذى يوافق 18مايو من كل عام ، ينظم قسم المعارض المؤقتة بالمتحف معرض مؤقت بعنوان (العلم والمعرفة عند المصرى القديم ) يعرض فيه" تمثالين للمعبود جحوتي على هيئة القرد - لوحة كتابة من الرخام عليها كتابات بالهيروغليفي بالغائر - مُستنسخ لهيئة الكاتب المصري" وذلك في الفترة من 18مايو حتى نهاية شهر مايو الجارى .

فضلاً عن قيام أقسام " البحث العلمى ، والباحثين والدارسين ، والتعليمى" بالمتحف بتنظيم مجموعة من المحاضرات العلميه والورش الفنيه خلال شهر مايو تتضمن " المعبود جحوتي وأدوات الكتابة عند المصري القديم - قواعد البحث العلمي -منحوتات من الحضارة المصرية القديمة- المسرجة ) .

كما يستقبل متحف تل بسطا، طلبة مدرسة شيبة للتربية الفكرية لقضاء يوم ترفيهى بالمتحف يتضمن (عرض فيلم تسجيلى - تلوين على الوجه – كتابة أسمائهم باللغة المصرية القديمة ) وذلك يوم 19 مايو الجارى بالتنسيق مع لجنة ذوى الهمم بالديوان العام وذلك على هامش الإحتفال باليوم العالمى للمتاحف .

وأضاف مدير متحف تل بسطا إن المتحف يستقبل الزوار وراغبى حضور الإحتفال اليوم مجاناً، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

يذكر أن دول العالم تحتفل في الثامن عشر من مايو من كل عام بيوم المتاحف العالمي، وهو مناسبة لتعزيز الوعي بأهمية المتاحف ودورها في المجتمع. وتشارك مصر في هذه الاحتفالية سنوياً من خلال فتح أبواب متاحفها مجاناً للجمهور، وتنظيم فعاليات وبرامج تهدف إلى تعريف الجمهور بالكنوز الأثرية والحضارية التي تضمها المتاحف.

تاريخ اليوم العالمي للمتاحف:

تأسس اليوم العالمي للمتاحف عام 1977 من قبل المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ويهدف الاحتفال إلى زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة، وتم تبني موضوع سنوي للحدث لأول مرة في عام 1992، وتشارك المتاحف من جميع أنحاء العالم في فعاليات اليوم العالمي للمتاحف، والتي تشمل المعارض والعروض والمحاضرات وورش العمل.

أهمية المتاحف:

تُعد المتاحف بمثابة حراس للذاكرة والتاريخ، فهي تحفظ القطع الأثرية والتحف التي تُجسّد حضارات وثقافات مختلفة، وتلعب المتاحف دورًا هامًا في التعليم والتربية، فهي تُتيح للجمهور التعرف على التاريخ والثقافة والفنون من خلال المعارض والعروض التفاعلية، وتُساهم المتاحف في تنمية السياحة، فهي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للاطلاع على روائع الحضارة الإنسانية.

فعاليات مصر في اليوم العالمي للمتاحف:

تفتح جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية أبوابها مجاناً للجمهور، وتنظم وزارة السياحة والآثار فعاليات متنوعة في المتاحف، تشمل عروض موسيقية وفنية، وورش عمل تفاعلية للأطفال، وجولات إرشادية للمتاحف، ومحاضرات وندوات حول موضوعات ذات صلة بالمتاحف.