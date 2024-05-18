مصرع وإصابة 10 في حادث تصادم بالشرقية

استقبل مستشفي الحسينية بمحافظة الشرقية صباح اليوم جثتين و8 اشخاص آخرين مصابين بإصابات ما بين كدمات وجروح متفرقة الجسد إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وأخرى ربع نقل بطريق عزبة عبس المناجاة الصغرى بمركز الحسينية وتم التحفظ علي الجثتين في مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة .

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي خطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وأخرى ربع نقل بطريق عبس - المناجاة بنطاق مركز الحسينية مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.