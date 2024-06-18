غدًا.. المنيا تحتفل بعيد الأضحى بباقة من الأنشطة الثقافية والفنية

يُقيم فرع ثقافة المنيا غدًا الأربعاء احتفالية بهيجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في حديقة 25 يناير، حيث تقدم فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة المنيا عرضًا فنيًا مميزًا يُضفي على أجواء العيد بهجة وسرورًا.

تأتي هذه الاحتفالية ضمن خطة ثقافية شاملة أعدتها مديرية ثقافة المنيا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والتي تشمل فعاليات متنوعة تقام على مدار أيام العيد في جميع قصور وبيوت الثقافة بمدن ومراكز المحافظة.

ننشر خطة قصر ثقافة المنيا خلال شهر يوليو القادم

في هذا السياق، أوضحت رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، أن خطة قصر الثقافة خلال شهر يوليو القادم تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المتنوعة، منها عرض كورال أطفال، وعروض سينمائية، ومحاضرة عن ثورة 30 يونيو، وورشة حكاية، وندوة عن مخلفات المصانع وتأثيرها على المناخ، وورشة تدريبية لعمل تصميم ابتكاري بالورق الملون، وورشة فنية احتفالًا برأس السنة الهجرية، ولقاءات أدبية، ومحاضرة تمكين ثقافي، ومحاضرة عن ثورة 23 يوليو، وعروض للفنون الشعبية، وكيفية ترشيد استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المسابقات والألعاب الثقافية والفنية.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على أهمية دور قصور الثقافة في بناء الوعي لدى أفراد المجتمع، وغرس قيم الانتماء للدولة، وتأكيد الهوية المصرية.

كما شدد على ضرورة توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة والتحول نحو تطبيق مختلف الخدمات الرقمية بما يحقق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالأنشطة إلى كافة القرى والنجوع لتقديم الخدمة الثقافية للمواطن في مكانه.

وأشار محافظ المنيا، إلى أن احتفالات عيد الأضحى المبارك تشهد زخما من الأنشطة والفعاليات على مدار أيام العيد في جميع قصور وبيوت الثقافة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك لتقديم عروض فنية وثقافية متنوعة يشارك فيها مختلف الفئات العمرية، خاصة الشباب والأطفال، لإدخال البهجة والسرور عليهم.