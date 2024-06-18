محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في السكرتير العام

قدم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة الراحل اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، الذى وافته المنيّة في أيام مباركة " أول أيام عيد الأضحى المبارك"، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، والقيادات التنفيذية وموظفي ديوان عام المحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أن اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، كان مثالًا للقيادى المخلص، الذى بذل جهودًا كبيرة فى خدمة المحافظة وأهلها.

وأكد أن السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، أحد قيادتها المخلصين الذين أفنوا حياتهم فى سبيل خدمة الوطن والمواطن، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته فى هذه الأيام المباركة، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.