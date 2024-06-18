إحالة مدير مناوب في مستشفى بدمياط إلى التحقيق

شن وكيل وزارة الصحة في دمياط ، الدكتور السيد عبد الجواد ، حملة متابعة ميدانية خلال أيام عيد الاضحى المبارك ضمن المتابعات المستمرة لسير العمل و تقديم الخدمة الطبية للمواطنين و الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك .

وقام وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم بمرور مفاجىء على مستشفي ميت ابو غالب المركزى

وتابع الانضباط الادارى وتواجد الاطقم الطبية على رأس العمل و احال المدير المناوب للمستشفى للتحقيق لعدم تواجده بالمستشفى.

بالاضافة الى ذلك تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية واعمال السلامة والصحة المهنية و الاعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى

كما تفقد قسم الطوارىء و الاستقبال بالمستشفى و الاقسام الداخلية لمتابعة العمل و رصد المشكلات .

وقدم التهنئة للعاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الاضحى المبارك و اكد على استمرار المتابعات من قبل وكيل وزارة الصحة بدمياط و فرق الاشراف التابعة لمديرية الصحة.

واصلت عيادة التأمين الطبى بميدان الساعة بمدينة دمياط ، تقديم خدماتها للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث واصلت إدارة القوافل بمديرية الصحة جهودها لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك من خلال عيادة التأمين الطبى المتمركزة بميدان الساعة بمدينة دمياط.

حيث يستمر العمل بالعيادة حتى ٢٠ يونيو الجارى وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثامنة مساءً ، وتقدم خدمات الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ بالمجان .

يشار إلى إعلان محافظة دمياط برفع درجة التأهب بكافة القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأيضًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والتعامل الفورى مع أى طوارئ.

