إقبال كبير على العيادة المتنقلة في دمياط

واصلت عيادة التأمين الطبى بميدان الساعة بمدينة دمياط ، تقديم خدماتها للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث واصلت إدارة القوافل بمديرية الصحة جهودها لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك من خلال عيادة التأمين الطبى المتمركزة بميدان الساعة بمدينة دمياط.

حيث يستمر العمل بالعيادة حتى ٢٠ يونيو الجارى وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثامنة مساءًا ، وتقدم خدمات الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ بالمجان .

هذا ويشار إلى إعلان محافظة دمياط برفع درجة التأهب بكافة القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأيضًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والتعامل الفورى مع أى طوارئ.

شنت مديرية الصحة في دمياط بالتنسيق مع إدارة البيئة حملات مكبرة لتواصل متابعة السلطانات و حمامات السباحة و محطات المياه و الغسيل الكلوي بناءا على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف الجهود فى سبيل الحفاظ على صحة المواطنين اعلن وكيل الوزارة تكثيف الجهود المبذولة من مديرية الصحة بدمياط من خلال ادارة صحة البيئة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك .

حيث اوضح وكيل وزارة الصحة في دمياط انه تم تكثيف اعمال المتابعة الميدانية لمحطات ومآخذ وشبكات مياة الشرب و أعمال الصرف الصحي، والصرف الصناعي، والمصارف، وأعمال حمامات السباحة، وأخذ العينات بصفة دورية ،بالاضافة الى متابعة أماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء، والجبانات، والسلخانات، ، ومصانع تدوير المخلفات للتأكد من إستيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود مخالفات، بالاضافة الى متابعة محطات معالجة المياه الخاصة بوحدات الكلي الصناعي، و سحب العينات

