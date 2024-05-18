شديد الحرارة ورياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة علي اغلب الانحاء وحار علي السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

كما يشهد الاحد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 27 وعلى شمال الصعيد 41 للعظمي والصغرى 24 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 27 درجة .

ووضحت الارصاد ان هناك اضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 40:60 كم/س وارتفاع الامواج من 2 :3.5 متر