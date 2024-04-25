أهلي جدة يواصل نزيف النقاط في الدوري السعودي

واصل فريق أهلي جدة نزيف النقاط في بطولة الدوري السعودي، بالهزيمة من الرياض بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما سيطر الأهلي على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة.

باغت الرياض، ضيفه الراقي بهدف في الدقيقة 43 من ركلة جزاء عن طريق بيراما توريه، ولكن الإيفواري فرانك كيسي أنقذ أهلي جدة في الوقت بدل من الضائع بهدف التعادل في الدقيقة 45+10 من صناعة البرازيلي روبرتو فيرمينو.

في الشوط الثاني، لم تفلح محاولات لاعبي الامبراطور في تسجيل الهدف الثاني، حتى جاء عبدالهادي الحراجين ليخطف هدفًا في الوقت القاتل بعد تمريرة سحرية من زميله يحيى الشهري، وذلك في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

بهذه الخسارة، فقد أهلي جدة 5 نقاط في مباراتين متتاليتين، بعد التعادل أمام الوحدة بهدف لمثله في الجولة الماضية في الدوري السعودي.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد أهلي جدة عند 52 نقطة، ليحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما رفع الرياض رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر.