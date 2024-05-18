قتلى ومصابون.. إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في جباليا

أرتكب الجيش الاسرائيلي صباح اليوم مجزرة أنسانية كبيرة في مخيم جباليا بقطاع غزة بعدما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي بوابة مركز أيواء بالمخيم ما أسفر عن أستشهاد 11 فلسطيني واصابة 25 اخرين تزامن معها مجازر اخري بمناطق مختلفة فيما أستشهد المواطن الفلسطيني عزمي خليل أبو دقه اثر قصف اسرائيلي لسيارة مدنية في منطقة المحررات بشارع الشاكوش شمال غربي محافظة رفح وسقوط شهيدين اخرين برصاص جيش الاحتلال قرب وادي غزة ووصول جثمان شهد اخر لمستشفي الكويت التخصصي جري انتشاله من تحت الانقاض من منزل عائلة أبو هاشم ليرتفع اعداد شهداء المنزل المقصوف الي 3 شهداء وهو الشهيد بلال محمد حسن ابو ضباع 36 عاما والشهيد محمد سامي ابو هاشم 32 عاما والشهيد حماده سامي ابو هاشم 27 عاما

كما أستشهد 3 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال لمنزل عائلة قديح شرقي خان يونس كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية علي المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب قطاع غزة كما استشهد فلسطيني اثر استهداف الحربي لمنزل في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس كما نفذ الحربي الاسرائيلي احزمة نارية عنيفة شرقي مدينة رفح كما استهدف الطيران الحربي عدد من المنازل في حي البرازيل شرق محافظة رفح كما اطلقت الاليات العسكرية النيران باتجاه مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

كما استهدف الحربي شارع مجاور لمستشفي الامارتي بصاروخ تحديدا في مخيم بدر في حي تل السلطان غرب مدينة رفح

وفي المقابل اعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم الاحد استهدافها لبدابة صهيونية من نوع ميركافا 4 بقذيفة الياسين 105 في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة كما تمكن رجال المقاومة من استهداف 15 جنديا اسرائيليا بعد اقتحام المقاومة لمنزل تحصن فيه عدد كبير من جنود الاحتلال واشتبكت معهم المقاومة من المسافة صفر اعقبها تفجير المقاومة لعبوة مضادة للأفراد في منطقة حي التنور شرق مدينة رفح .