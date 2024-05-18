سينما الزعيم عادل امام.. أفلام قضايا الوطن والمواطن والكوميديا الموجعة

يحتفل الفنان عادل إمام بذكرى ميلاده خلال تلك الأيام، ولأنه فنان استثنائي لرحله استثنائية، وزعيم الفن العربي، وأحد معالم القوى الناعمة الفنية، ويعتبر الهرم الرابع للحضارة الفنية المصرية على مدار تاريخها، وذلك لأنه ليس فقط مجرد فنان كوميدي يمتلك الموهبة الفنية التى تؤهله لتصدر إيرادات السينما بأعماله.

ولا لأنه صاحب كاريزما خاصة وحضور طاغي سواء أمام الكاميرات وخلفها، ولا أيضاً لأنه صاحب أرقام قياسية لعدد من الأعمال الفنية خلال الموسم الواحد، ولكن لابد أن نضيف لكل الأسباب السابقة مجمعة، سبب آخر ربما هو الذى رجح كفة ميزان النجومية لعادل إمام، ونصبه جمهوره زعيماً للفن، وهي أنه الفنان الذى قرر الاقتراب من هموم الوطن والمواطن، ولامس وجدان المشاهد بطرح قضاياه من خلال أعماله، لتصبح سينما الزعيم سينما الوطن والمواطن.

ووجهت الفنانة القديرة نبيلة عبيد رسالة إلى الزعيم عادل إمام تقديراً لمسيرته وعطائه الفني خلال السنوات الماضية، من خلال رحلة فنية حافلة بالأعمال المهمة درامياً وسينمائياً وعلى مستوى المسرح، والتى أصبح بمقتضاها زعيم الفن المصرى والعربى.

وأضافت الفنانة نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن سيظل موجودا بأعماله ومسلسلاته ومسرحياته التى قدمها للجمهور، وأن تلك الأعمال المهمة والقضايا التى تبناها من خلال الفن، هى من جعلت الجمهور بكل أطيافه يلتف حول الفنان عادل إمام ويصبح رمزاً فنياً.

واختتمت عبيد: "أتمنى له الصحة والسعادة وطول العمر، ويا ريته يرجع قريباً للفن والجمهور، وأتمنى أكون بطلة بالعمل اللى يرجع بيه تانى لينا".

فى السياق نفسه؛ عقبت المخرجة إيناس الدغيدي أن الزعيم عادل إمام قدم مسيرة فنية حافلة خلال مشواره الفني، الممتد على مدار نصف قرن من النجاحات التى لا يمكن تكرارها.

وتابعت "الدغيدي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة" أن ذكاء الزعيم عادل إمام فى اختيار قضايا تهم المواطن، هو ما جعله فنانا له ثقل كبير لدى جمهوره، ويقدر بشكل كبير على طرح القضايا المجتمعية، وجعل هناك ترابطا حقيقيا مع المواطن البسيط صاحب الشريحة الأكبر فى المجتمع.

وأكملت الدغيدي "من حق الزعيم أن يستمتع بالحياة ويعيش فى سلام، لأسرته وأحفاده، بعد مسيرة وعطاء فني قدم من خلالها كل ألوان الفن وقدم لجمهوره مسيرة فنية كبيرة، ونتمني له جميعا دوام الصحة والعافية.

على جانب آخر؛ أكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس أن المسرح شكل وعي الفنان عادل إمام بشكل كبير، واستفاد منه كثيراً لأن كان فى حالة تفاعل مباشر مع جمهوره من خلال بداياته ونجاحاته المسرحية، وهو ما جعل عادل إمام يدرك أهمية رد فعل الجماهير وتفاعلها مع أعماله، ونقل تلك الحالة إلى السينما، وبذكاء شديد قدم كل ما يهم المواطن من قضايا مجتمعية.

وأشادت "موريس"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة" بعقلية الزعيم عادل إمام، ومدى وعيه فى تقديم كل القضايا التى جعلت منه فنانا استثنائيا لدى جمهوره، وقربت بينه وبين الجمهور، ليس بسبب النجومية فقط، ولكن لأنه أصبح لسان حال المواطن من خلال فنه.

وتابعت موريس أن الفنان عادل إمام قدم العديد من القضايا والملفات المهمة التى لم يقدمها أى فنان آخر، سواء من جيله أو من أى من الأجيال الأخرى، خاصةً أنه ناقش قضايا الإرهاب، وساهم بفنه بعرض المسرحية مع فرقته وسافر إلى مكان الحادث الإرهابي بأسيوط ليتصدى بفنه إلى الإرهاب، بخلاف الكثير من القضايا المجتمعية والسياسية التى طرحها من خلال أعماله.

واختممت الناقدة ماجدة موريس أن عادل إمام ليس مجرد فنان، ولكنه صاحب قضية فنية وعقل وثقافة مجتمعية كبيرة، أهلته لتمثيل المواطن وطرح همومه وقضاياه من خلال أعماله الفنية.

كما أشادت الناقدة الفنية فايزة هنداوي بعقلية الزعيم عادل إمام، وكيفية إدارته لموهبته الفنية، وأن هناك العديد من الأسماء ربما لهم موهبة فنية أكبر من عادل إمام، ولكن الأخير يملك عقلية جعلت من أسطورة فنية لا يمكن أن تتكرر.

واستطردت "هنداوي"، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة" أن عادل إمام صاحب تجربة فنية تستحق كل التقدير، لما قدم من قضايا تهم المجتمع وتهم المواطن البسيط، وطرح كل الملفات التى يعاني منها الجمهور، وهو ما حقق علاقة متماسكة بين الجمهور والفنان عادل إمام خارج نطاق العلاقة بين الجمهور والفنان.

وكشفت هنداوي أن الفنان عادل إمام كان يختار جلساته وسهراته مع الأصدقاء بعناية شديدة، وحاوط نفسه بعدد من الأصدقاء الذين ينقلون له نبض الشارع طوال الوقت، إلى جانب نشأة الزعيم من مناطق شعبية بسيطة، وهي ما أهلته للقرب من واقع المواطن، وفهم كل ما يمر به من أزمات وأوجاع، وطرحها فنياً بمنتهي الوعي والذكاء الفني.