الإحصاء: 27% نسبة ارتفاع عدد حوادث الطرق عام 2023

أصدر الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2023 وكـان مـن أهـم مؤشراتها أنه بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 71016 إصابة عام 2023 مقابل 55991 عام 2022 بنسبة ارتفاع 27%.

وأشار الجهاز إلى أن أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية حيث بلغ 14192 إصابة وأقل عدد إصابات في محافظة الإسماعيلية، حيث بلغ 170 إصابة عام 2023.

و يعد شهر أكتوبر أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق حيث بلغ 6723 إصابة بينما شهر فبراير هو أقل الشهور حيث بلغ 4690 إصابة عام 2023.

وبلغ عـدد إصـابات الــذكور 57198 مصابا عام 2023 بينما بلغ عـدد إصابات الإناث 13531 عـــام 2023 .

وبالنسبة لفئات السـن جاء أعلى عدد مصابين في الفئـــة العمريـــة (-15) بعدد 21151 مصابا ويليه فئة (-25) بعدد 12654 مصابا، بينما أقل عدد كان فئة (+65) بعدد 2127 مصابا عام 2023 .

وأوضح الجهاز انه جاءت إصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (الركاب) فى المرتبة الأولى بعدد 22454 يليها (مشاه) بعدد 17553 مصابا عام 2023.

وبلغ معـدل (مصاب /100 ألـف نـسـمة) 67.5 مصاب عام 2023 مقابل 54.0 مصاب عام 2022 بنــسبة ارتفاع 25%.

كما بلغ عدد متوفـين حوادث الطرق 5861 متوفي عام 2023 مقابـل 7762 عام 2022 بنسبة انخفاض 24.5%

وجاء أعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات في محافظة القاهرة حيث بلغ 718 متوفي وأقل عدد وفيات في محافظة شمال سيناء حيث بلغ 18 متوفي عام 2023.

ولفت الجهاز الي انه يعد شهري يناير وابريل أعلي شهور السنة من حيث وفيات حوادث الطرق حيث بلغا 540 متوفي بينما شهر ديسمبر هو أقل الشهور حيث بلغ 431 متوفي عام 2023.

و بلغ عدد وفيات الذكور 4902 متوفي بينما بلغ عدد وفيات الإناث 959 متوفى عام 2023 .

وبالنسبة لفئات السن جاء أعلي عدد متوفين في الفئة العمرية (-15) بعدد 1409 متوفي ويليه فئـة (-35) بعدد 891 متوفي، بينما أقل عدد كان فئة (أقل من 5 سنوات) بعدد 291 متوفي عام 2023

بينما جاءت متوفين حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (المار بالطريق) في المرتبة الأولى بعدد 2199 يليها (السائق) بعدد 1442 متوفي عام 2023.

و بلغ معـدل القسـوة (عدد الوفيات لكل 100 مصاب) 8.3 متوفي عــام 2023 مقابل 13.9 متوفي عام 2022 بنسبة انخفاض 40.3%.

اما بلغ معدل( متوفي / 100 ألف نسمة) 5.6 متــوفي عــام 2023 مقابل 7.5 متــوفي عــام 2022 بنسبة انخفاض 25.3%.