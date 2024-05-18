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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس سائق دهس طفلة في المرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة المرج اليوم السبت، حبس سائق لودر 4 أيام على ذمة التحقيقات دهس طفلة، وتسبب في وفاتها
تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا باصطدام آلة حفر "لودر" بطفلة بدائرة القسم.

بالانتقال وسؤال والدتها، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، قررت بأنه حال توجه ابنتها لأحد المحال التجارية لشراء بعض المستلزمات، صدمها "لودر" ولاذ قائده بالفرار تاركاً اللودر، ونتج عن ذلك إصابتها التى أودت بحياتها.

بإجراء التحريات، تم تحديد وضبط قائد اللودر، سائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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