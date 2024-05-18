الشهادة الإعدادية 2024| تعليم المنوفية يوجه رسالة شديدة اللهجة بعد تسريب امتحان اللغة العربية

جرت واقعة تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، موجة غضب عارمة، حيث قرر محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، تشكيل لجنة تحقيق عاجلة برئاسة وكيل المديرية وأعضاء من الشئون القانونية، للتوجه فورًا إلى مدينة قويسنا للتحقيق في الواقعة، وذلك بعد تداول صور الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان بـ 10 دقائق فقط.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن رئيس اللجنة لم يلتزم بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، حيث من المفترض أن يقوم رئيس اللجنة بختم أوراق الأسئلة، بينما لم تكن الورقة المتداولة مختومة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إلى أن اللجنة تمكنت حتى الآن من حصر الواقعة في 3 إلى 4 مدارس، تم رصد حدوث التسريب في إحداها.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه لن يفلت أي مقصر من العقاب الذي أقره القانون، مشيراً إلى أنه قد تم بالفعل فصل رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية في مدينة قويسنا، الخميس الماضي، بسبب تسريب امتحان مادة الجبر.

كما تم ضبط طالبة بالشهادة الإعدادية أثناء قيامها بتصوير امتحان مادة الجبر، وجرى التحقيق معها من قبل الشئون القانونية في إدارة قويسنا التعليمية بمشاركة الشئون القانونية بالمديرية، ولا يزال القرار النهائي بشأن الطالبة قيد الدراسة.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوى محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت اليوم السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024:

السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.

الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، و"التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية".

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز المديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.

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