غدا.. انطلاق فعاليات قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني

تنطلق غدا الأحد فعاليات الدورة السادسة لقمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، والتي تستمر حتى 21 مايو الجاري.

و أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات القمة مصر انطلاق فعاليات نسختها المشتركة بين مؤتمر ومعرض FDC في دورته السادسة، ومؤتمر ومعرض CDIS في دورته الثانية غداً

تقام القمة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية الهامة، بهدف تعزيز مكانة مصر الإقليمية في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني.

شمل الجهات الراعية للقمة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة والسكان، وزارة المالية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التموين والتجارة الداخلية، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للرقابة المالية، المجلس الأعلى للأمن السيبراني، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار.

ومن المقرر أن تستعرض القمة العديد من الموضوعات الهامة مثل الحوكمة في المجالات الرقمية وقوانين حماية البيانات الشخصية وسبل التعامل مع المتغيرات المتعلقة بالأمن السيبراني وأدوات تفعيل الثقة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، كما سيتناول المؤتمر مناقشة آليات المواطنة الرقمية لوضع استراتيجيات لتثقيف الجمهور حول الأمن السيبراني، كما سيتناول المؤتمر التحديات العالمية بالمجال ومناقشات عن تشفير البيانات وعلم الجرائم الإلكترونية وكيفية اكتساب المرونة الإلكترونية للدفاع السيبراني،بالإضافة إلى مناقشة ملف الأمن السيبراني مع الثورة في التكنولوجيا المالية، بجانب مناقشة الاستراتيجيات والحلول اللازمة لإنشاء إنترنت أكثرأمانًا لكل طفل، كما بينما يضمن الشريك المعرفي PWC اثراء المحتوى طوال أيام القمة.



أكد المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS، على أن الدورة السادسة أصبحت منصة رئيسية للصناعة الرقمية في مصر، مشيراً إلى أن القمة نجحت في لفت أنظار العديد من القطاعات الرئيسية في الدولة لمتابعة المتغيرات الحديثة في صناعة التحول الرقمي والأمن السيبراني. وأضاف شبكة: "ستشهد القمة الإعلان عن دخول عدد من الشركات العالمية لنقل خبراتها وتقنياتها الحديثة للسوق المصرية، بالإضافة إلى إثراء أجندة الحدث بجلسات نقاشية وورش عمل فنية."

تشهد القمة شراكة مع عدد من الشركات، منها شركة F5، شركة Palo Alto Networks، شركة Gigamon، شركة Trellix، شركة Google Security، شركة OpenText، شركة Group-IB، شركة Efficient IP، شركة Trend Micro، شركة Orange، شركة AWS، شركة Nokia، شركة Nozomi، شركة Tenable، شركة Nexthink، شركة Ivanti، شركة NetScout، شركة Intel-Lenovo، شركة Fawry، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، شركة MCS، شركة Victory Link، شركة Hemaya، شركة Tech Parks، غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جمعية اتصال، شعبة الاقتصاد الرقمي، جمعية إنترنت مصر، وجمعية شباب رواد الأعمال.

وتعكس القمة هذا العام التزام مصر بتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري والاقتصادي المحلي، وتعزيز الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو مستدام في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني