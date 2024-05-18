محافظ القليوبية يوجه بفحص مخالفات البناء والتعديات على طريق الرملة ببنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت، جولة ميدانية بمدينة بنها، شملت المرور على عدد من مناطق المدينة لرصد مخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، كما تفقد ما استجد من أعمال بمدخل مدينة بنها بشارع فريد ندا من الطريق الزراعي وذلك بحضور محمد مرعي رئيس المدينة.

بدأ المحافظ الجولة بالمرور على طريق بنها - الرملة، حيث لاحظ وجود عدد من التعديات على الأرض الزراعية التي قام أصحابها بتبويرها وإلقاء الرتش بها تمهيدا لاستخدامها في أنشطة غير زراعيه مثل الكافيتريات وقاعة الأفراح وغيرها.

وعلي الفور وجه الهجان بفحص تلك المخالفات واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وإزالتها فورا، مشددا أنه لن يسمح بإقامة مثل هذه التعديات وسيتم التصدي لها بكل قوة حفاظا على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في استغلالها في غير الأنشطة المخصصة لها.

ووجه محافظ القليوبية، خلال جولته رئيس مدينة بنها بضرورة تفعيل إدارات المتابعة الميدانية ورصد أي مخالفات في مهدها والتعامل الفوري معها قبل أن تتفاقم، مشيرا أن الدولة لن تسمح بأي مخالفات علي الأرض الزراعية باعتبارها ثروة قومية ملك أجيالنا القادمة.

وتابع محافظ القليوبية، خلال جولته اليوم أيضا أعمال شارع فريد ندا حيث تفقد محافظ القليوبية أعمال تطوير مدخل مدينة بنها بشارع فريد ندا من الطريق الزراعي، حيث يتم رفع كفاءة وتطوير المدخل بالإضافة إلى تطوير وإنشاء متنزه جديد عبارة عن حديقة على مساحه 2000 متر جاري العمل على الانتهاء منها خلال الأيام القادمة لتضاف إلى مجموعه الحدائق التي أنشأتها المحافظة بمدينة بنها لاظهار الشكل الحضاري للمدينة خلال الفترة الماضية.

واستمع محافظ القليوبية، خلال جولته عن ما استجد من أعمال في تطوير الحديقة، حيث جرى الانتهاء من توصيل شبكة مياه الري وجاري توريد كابلات الكهرباء والأعمدة الديكورية والمقاعد والبروجولات.

ووجه محافظ القليوبية، بالعمل على الانتهاء من الحديقة في أقرب وقت ممكن ليتم فتحها أمام المواطنين كمتنزه ومتنفس جديد سيعمل على استعادة الوجه الحضاري لعاصمة المحافظة مدينة بنها.

وأكد محافظ القليوبية، أنه سيتم تزويد الحديقة بكافة الخدمات الادارية اللازمة كدورات المياه وكافيتريا وأكشاك للمشروبات والمأكولات الخفيفة.