الشهادة الإعدادية 2024.. إحالة متابع لجنة للتحقيق لتغيبه ببني سويف

أحال هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، متابع بلجنة مدرسة طلبة عيد الإعدادية المشتركة بدموشيا التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لتغيبه عن اللجنة، خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، جاء ذلك خلال تفقده عددا من اللجان المنعقد بها الامتحان للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات.

وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف يطمئن على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات

وخلال تفقده للجان المدرسة .

وكان اليوم الأحد قد أدى ما يزيد عن 58 ألف و 400 طالبا وطالبة بالصف الثالث الاعدادي الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر خلال 315 لجنة على مستوى مدن وقرى المحافظة.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت أمس السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات. ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.