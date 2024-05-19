سلمى أبو ضيف تظهر برفقة خطيبها على السجادة الحمراء بمهرجان كان

ظهرت الفنانة سلمي أبو ضيف برفقة خطيبها إدريس عبد العزيز على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي لأول مرة بعد إعلان الخطوبة مؤخرا.

وخلال حفل نساء في السينما الذي أقيم على هامش مهرجان كان تم تكريم ست نساء من المواهب المؤثرة حول العالم، منهن الفنانة سلمى أبو ضيف ومعها كاتبة السيناريو والمخرجة راماتا تولاي سي، والممثلة السعودية أضوى فهد، والممثلة والمغنية السعودية أسيل عمران، والممثلة الهندية كيارا أدفاني.

يذكر أن سلمى أبو ضيف حققت نجاحا كبيرا في دور شيماء ضمن أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض مؤخرا ضمن موسم دراما رمضان الماضي.

إدريس عبد العزيز خطيب سلمى رائد أعمال يحمل الجنسية السويسرية متخصص في إدارة الأعمال والاقتصاد يعمل مدير مبيعات في إحدى شركات الطيران العالمية.