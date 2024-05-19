وكيل التعليم بالجيزة يتابع سير الامتحانات

تابع الأستاذ اشرف سلومة وكيل الوزارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ( الدور الأول)، تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية لامتحان الشهادة الإعدادية لمادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وامتحان مادة تطبيقات الرياضيات(علمي)، والجغرافيا(أدبي) للصف الثاني الثانوي، وذلك بحضور مديرى عموم الإدارات التعليمية، والتواجد الأمني لكل إدارة تعليمية وفى حراسة مشدده من رجال الشرطة البواسل والحماية المدنية بالجيزة .

وبعد الانتهاء من توزيع الأسئلة والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى اللجان في الوقت المحدد، قام سلومة بجولة تفقدية لإدارتي شمال الجيزة التعليمية،العجوزة التعليمية.

حيث قام بالمرور على لجنة مدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات، ومدرسة رفاعة الطهطاوي بنات التابعتين لإدارة شمال الجيزة التعليمية، وكان في استقباله سهير عبدالرحمن مدير عام الإدارة.



ثم توجه إلى إدارة العجوزة التعليمية، حيث تفقد سيادته لجنة مدرسة النصر الابتدائية، وكان في استقباله هدى محمد وكيل الإدارة.

خلال جولته اطمأن على سير الامتحان داخل وخارج اللجان، وأثنى على رؤساء اللجان والملاحظين، لتوفيرهم سبل الراحة وتوفيرهم الهدوء لأبنائنا الطلاب داخل اللجان ولم يتم رصد أي شكوى من الطلاب أثناء الزيارة.

كما تقدم بالشكر والتقدير للقيادات التنفيذية بالمحافظة والأحياء، لإزالتهم المعوقات والإشغالات خارج أسوار اللجان.

وخارج اللجان تحاور السيد وكيل الوزارة مع أولياء الأمور، واستمع لهم ولمطالبهم، وطمأنهم على أبنائهم داخل اللجان. وأكد عليهم التنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسيلة اتصال داخل اللجان