"مصر ملتقى الأديان السماوية".. محاضرة تثقيفية بحزب الوفد الأربعاء

ينظم معهد الوفد للدراسات السياسية برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد محاضره تثقيفية ضمن البرنامج الصيفي للتثقيف السياسي بعنوان "مصر ملتقى الاديان السماويةويحاضر فيها الاستاذ الدكتور محمد احمد عبد اللطيف استاذ الاثار ومساعد وزير الاثار الأسبق.

تقام المحاضرة في السادسة من مساء يوم الاربعاء المقبل 22 مايو بحضور رئيس الوفد وعدد من قيادات الحزب.

وتستعرض دور مصر كبلد كرمها الله وذكرها فى كل كتب الاديان السماوية. فمصر تربى فيها موسى صغيرا واستقبلت عيسى وأمه العذراء وكانت بوابة دخول الأسلام الى افريقيا والاندلس.

وتتطرق المحاضرة إلى دور مصر المحوري والمؤثر باعتبارها البلد الوحيد فى العالم، التى تضم اثارا للاديان السماوية الثلاثة متجاورة فى حيز جغرافى قليل، وهذا ما لانجده فى بلدان اخرى.