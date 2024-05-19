الليلة الأخيرة فى عمر "البريميرليج" ستحدد من البطل

تنطلق بعد قليل منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، والتى ستكشف عن الفريق البطل للموسم المنقضى 2023/2024، وكما ستحدد من الفرق التى ستهبط للدرجة الأولى وتودع البريميرليج ومن الفرق التى ستشارك فى المسابقات الأوروبية للموسم القادم.



وينافس فريق ارسنال نظيره مانشستر سيتى على لقب البريميرليج، بعد خروج ليفربول من المنافسة بسبب النتائج المتذبذبه التى حدثت فى الجولات الأخيرة مما أبعدته عن اللقب، بينما يصارع نيوكاسيل نظيره تشيلسى على المشاركة فى دورى المؤتمر الأوروبى، وكذلك تشيلسى يصارع توتنهام على التواجد فى بطولة الدورى الأوروبى.

وعلى الجانب الأخر، يبحث نوتينجهام فوريست، عن الهروب من دائرة الهبوط، وتأمين تواجده فى الدورى الممتاز للموسم المقبل، بعد اقتراب لوتون تاون منه، والتشبس بالبقاء.

مانشستر سيتى وأرسنال



وعن المنافسة على لقب البريميرليج، يحتل فريق مانشستر سيتى صدارة الترتيب برصيد 88 نقطة، حصدها من 37 جولة، حقق الفوز خلالها فى 27 مباراة، وتعادل فى 7 وهزم فى 3 مباريات، أحرز 93 هدفا، كأقوى خط هجوم فى المسابقة، واهتزت شباكه بـ 33 هدفا.

ويبقى دائمًا مانشستر سيتي، هو المرشح الأقوى بالظفر باللقب، في ظل هيمنته على البطولة خلال آخر 6 مواسم، بعدما تُوج به 5 مرات.

ويحتاج السيتى للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل التويج بالبطولة دون النظر إلى نتيجة مواجهة ارسنال، اما فى حالة التعادل، يحتاج ارسنال للفوز بنتيجة كبيره من اجل فارق الاهداف.



وعلى الجانب الآخر، يبحث ارسنال عن الفوز والظفر بالثلاث نقاط، وتحقيق نتيجة كبيره من الأهداف، وهزيمة مانشستر سيتى أو التعادل، مما يعطى الأمل للجانرز للتويج بالبطولة الغائبة عن خزائنة من موسم 2004.



ويحتل فريق ارسنال وصافة الترتيب برصيد 86 نقطة، حصدها من 37 جولة، حقق الفوز خلالها فى 27 مباراة، وتعادل فى 5، وكانت الهزيمة حاضر فى 5 مواجهات، وهز شباك خصومة بـ 89 هدف، واهتزت شباكة بـ 28 هدف.

منافسة المشاركات الأوروبية

وفى منافسات المشاركات الأوروبية، قد يكون الأمر محسوم، ولكن يتبقى أمل بسيط قد يقلب الموازين مرة أخرى، حيث يسعى تشيلسى محتل المركز السادس برصيد 60 نقطة، بفارق أهداف "13"، من المشاركة فى الدورى الأوروبى، على حساب توتنهام صاحب المركز الخامس برصيد 63 نقطة، بفارق اهداف "10".

كما يبحث نيوكاسيل صاحب المركز السابع برصيد 57 نقطة، بفارق أهداف "21"، للمشاركة فى دورى المؤتمر الأوروبى، بفارق أهداف "21"، على حساب تشيلسى محتل المركز السادس برصيد 60 نقطة، بفارق أهداف "13".

البقاء فى البريميرليج

ويسعى نوتينجهام للأبتعاد عن دائرة الهبوط، بعد احتلاله المركز الـ 17، برصيد 29 نقطه، بفارق 3 نقاط عن لوتون تاون صاحب المركز الـ 18 برصيد 26 نقطة.