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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نقل الدكتور حسن مصطفى إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية بالنادي الأهلي

الدكتور حسن مصطفى
الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد
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تعرض الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، لأزمة صحية مفاجئة خلال تواجده داخل النادي الأهلي فرع الشيخ زايد وتم نقله إلى المستشفى.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد متواجد بفرع النادي الأهلي في الشيخ زايد اليوم الأحد، حيث تعرض لحالة إجهاد شديد وتعرض للإغماء وسط حالة من الهلع سيطرت على مسئولي فرع النادي بالشيخ زايد.
وعلى الفور  تم استدعاء سيارة الإسعاف وتم نقل الدكتور حسن مصطفى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج المناسب وإجراء الفحوصات الطبية.

الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد النادي الأهلي فرع الشيخ زايد