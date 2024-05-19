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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بينها 4 في رفح الفلسطينية.. جيش الاحتلال: 9 ألوية تنفذ عمليات بقطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أن  جيش الاحتلال ارسل 9 ألوية لتنفيذ عمليات بقطاع غزة في الوقت الحالي 4 منها في رفح الفلسطينية.

ووافقا وزير الدفاع  يوأف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي على المرحلة المقبلة من عملية رفح الفلسطينية، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

وقبل قليل، أعلن إعلام إسرائيلي عن مقتل ضابط متأثرا بجراحه التي أصيب بها في معارك شمالي غزة الأسبوع الماضي.

كما أعلن إعلام إسرائيلي اليوم، عن اغتيـال عزمي أبو دقة أحد عناصر حمـاس في عملية عسكرية بقطاع غزة.

جيش الاحتلال 9 ألوية عمليات بقطاع غزة رفح الفلسطينية