نهائي الكونفيدرالية.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان

الأحد 19/مايو/2024 - 03:32 م

يستضف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نهضة بركان، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفيدرالية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

ومن المقرر أن تنقل المباراى عبر قنوات بي إن سبورتس الوكيل الحصري للبطولة، كما تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس على التردد الأرضي، بشكل مجاني للمصريين داخل الدولة.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وأحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي

الهجوم: سيف الجزيري