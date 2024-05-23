«المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض» يجري زيارة ميدانية لمستشفى شرم الشيخ الدولي

صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن وفد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) أجرى زيارة ميدانية لمستشفى شرم الشيخ الدولي، وذلك على هامش انعقاد ورشة عمل "تغير المناخ والأمراض المعدية: من التوقعات إلى الاستعداد"، والذي ينظمها المركز وتستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 21 حتى 23 من شهر مايو الجاري، ضمن مبادرة "الاتحاد الأوروبي بشأن الأمن الصحي".

وأوضح "عبد الغفار"، أن الوفد بدأ زيارته بالاطلاع على الوصف الوظيفي للمستشفى، حيث يقدم خدماته الطبية في العديد من التخصصات الطبية بطاقة استيعابية تبلغ 135 سريرا، و6 غرف عمليات مجهزة بالكامل يتم من خلالها إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة، بالإضافة إلى كبسولة طب الأعماق الذي يستخدم في علاج مشاكل صحية أهمها، إصابات الغوص والتى تعتبر الوحيدة في محافظة جنوب سيناء.

وأضاف أن الوفد اطلع على الخطوات على تم اتخاذها لتحويل المستشفى لأول مستشفى خضراء على مستوى الجمهورية، حيث يتم استخدام الألواح الشمسية لتوليد طاقة نظيفة ومتجددة، ووجود آلية للتحكم بجميع وحدات الإضاءة الخارجية، واستبدال 100% من مصابيح الفلورسنت بمصابيح LED بغرض توفير الطاقة، وتنفيذ خطة التحول الرقمي على مستوى المستشفى لتقليل الورق المستخدم، فضلًا عن استبدال جميع أجهزة ضغط الدم الزئبقية وموازين الحرارة ببدائل آمنة ودقيقة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوفد تابع زيارته بتفقد أحد الأجنحة الفندقية في المستشفى، ووحدة التشخيص عن بُعد التى تم تجهيزها بكافة الإمكانات التكنولوجية الحديثة، لتوفير خدمة تبادل الاستشارات الطبية عن بُعد بين مقدمي الخدمة الطبية، في مختلف التخصصات الطبية، مما يضمن توفير أفضل خدمة للمرضى.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوفد تفقد مبنى التخلص من النفايات الطبية الخطرة، موضحًا أن الوفد أشاد بوحدة الأوتوكلاف التي تم تركيبها حديثاً لتعقيم النفايات الطبية بسعة 400 لتر، لافتاً إلى تفقد الوفد لمحطة تحلية وتنقية المياه، التي تم إنشاؤها لتجميع المياه المهدرة واستخدامها في ري المساحات الخضراء بالمستشفى، واستخدام تقنيات فعالة لترشيد استهلاك المياه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوفد تفقد أيضًا محطة شحن السيارات الكهربائية، حيث يتم تشجيع التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة في وسائل النقل داخل المستشفى، مشيراً إلى تفقد الوفد للموقف الخاص بالدراجات الهوائية، لتشجيع الأطقم الطبية، والإدارية، والزوار على استخدام الدراجات الهوائية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، أن مستشفى شرم الشيخ الدولي هي أحد أهم مستشفيات جمهورية مصر العربية في تقديم خدمات السياحة العلاجية، للوافدين الأجانب إلى مصر بغرض العلاج داخل المستشفى، حيث تقدم خدمات عمليات القلب والقسطرة، فضلا عن جراحات المفاصل، وكذلك خدمات التجميل.

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