صحيفة قطرية: مشاعر الاحتفال بعيد الأضحى لا تنسينا استذكار مآسي الأشقاء في فلسطين والسودان

أكدت صحيفة "الشرق" القطرية أن مشاعر الفرحة والاحتفال بعيد الأضحى، يجب ألا تنسينا استذكار مآسي الأشقاء في فلسطين الذين يتعرضون للقتل والتهجير من قبل الاحتلال الإسرائيلي والأشقاء في السودان الذين يعيشون في ظل صراع دموي وظروف إنسانية مأسوية.

وأعربت الصحيفة - في افتتاحيتها الصادرة اليوم /الأحد/ بعنوان "عيد يوحد الأمة الإسلامية" - عن أملها في أن يكون العيد فرصة لتوحيد صف الأمة الإسلامية وتقوية بنيانها وعزيمتها وتجديد روحها لمواجهة التحديات والأزمات التي تعصف بشعوبها وتضرب وحدتها وتهدد مستقبلها، ويكون مناسبة لاستعادة التضامن العربي والإسلامي والسعي المشترك لإيجاد حلول سلمية عادلة تحقن الدماء وتوحد الصفوف حتى تحتفل كل الشعوب العربية والإسلامية بأعيادها في وحدة ووئام وأمان وسلام.

كما أعربت عن أملها في أن يعيد الله العيد القادم وكل المسلمين بخير وقد التأم شمل الأمة العربية والإسلامية وعم الازدهار والتنمية في كل ربوعها وتحقق أمل الأشقاء بفلسطين في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.