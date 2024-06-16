بالفيديو.. شريف منير يحتفل بالعيد بشكل كوميدي

شارك الفنان شريف منير جمهوره الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بنشر فيديو له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام.

بدأ الفنان شريف منير الفيديو بإعلانه الإحتفال بعيد الأضحى مع جمهوره بالذبح، ولكن ليس ذبح أضحية ولكن بذبح "البطيخ" كنوع من أنواع المزاح مع المتابعين ورواد السوشيال ميديا.

https://www.instagram.com/reel/C8P4VJAtqb0/?igsh=MWVpZjF2bDFseGdkYw==

وعلق الفنان شريف منير على ألوان البطيخ أنها ترمز إلى علم فلسطين، حيث الاحمر والاخضر والأبيض، مع ارتدائه اللون الأسود، فى دلالة لألوان علم فلسطين، وأكد دعمه للأشقاء الفلسطينيين وأن النصر قادم.

شارك الفنان شريف منير فى الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "بقينا اتنين"، شاركة البطولة رانيا يوسف، تامر فرج، عمرو وهبة، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، تأليف أمانى التونسي والإخراج طارق رفعت.

يشارك الفنان شريف منير فى الموسم السينمائى بفيلم "السرب"، والذى ينتمى لنوعية الأعمال الوطنية، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وتصدر شباك الإيرادات فى معظم الجولات السينمائية، الفيلم بطولة شريف منير، أحمد السقا، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، عمرو عبدالجليل، أحمد حاتم، محمد فراج، والإخراج أحمد نادر جلال.