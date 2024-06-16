15 صورة ترصد مشاركة محافظ الأقصر للمواطنين فرحتهم بحلول عيد الأضحى

رصدت "البوابة نيوز" الساعات الأولى لقدوم عيد الأضحى المبارك واحتفال مواطني محافظة الأقصر، بها، والتي بدأت مع الصباح الباكر، حيث أدى الآلاف من المواطنين صلاة عيد الأضحى بالساحات المخصصة، وعلى رأسها ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصري برفقة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وكان محافظ الأقصر، اليوم الأحد، أدى شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد سيدي أبو الحجاج بمدينة الأقصر، بحضور كل من اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن الأقصر، واللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف الشيخ سيد عبدالدايم، ووكلاء الوزارات المختلفة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة والآلاف من أهالي الأقصر.

محافظ الأقصر يشارك المواطنين

وعقب صلاة عيد الأضحى، حرص محافظ الأقصر على التقاط الصور مع المواطنين مقدماً لهم التهنئة، وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، مؤكدا أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه.

محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المحافظ في برقيته: بالاصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجياً من الله سبحانه بأن يُعيد تلك المناسبة على سيادتكم وعلى وطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وللمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وللفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وللدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

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