13 نوعا للنفقات والأجور في قانون الأحوال الشخصية.. تعرف عليها

قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة للمرأة والرجل، فكلاهما قد يلجأ إليه في حالة وجود خلاف مع الطرف الآخر.. وخاصة بعد الانفصال والطلاق.

ولذلك يعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة في تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة بعد الطلاق، وذلك حفاظاً على حقوق الصغار، ولذلك فهناك نفقات عديدة وأيضاً أجور يجهلها الكثيرون.

تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، وحدد القانون الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منها، فجاءت الأجور والنفقات، كالتالي:

1- نفقة زوجية

2- نفقة متعة

3- نفقة عدة

4- نفقة صغار

5- أجر مسكن

6- أجر حضانة

7-أجر رضاعة

8- أجر خادمة

9- بدل فرش وغطا

10- نفقة تعليم

11- نفقة علاج

12- نفقة حمل مستكن

13- نفقة ولادة

الفرق بين النفقات والأجور

لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة، فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته

أما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

وحيث أنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير، ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية

كما أن أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير إثر ذلك:

ولما كان أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعًا، ويظل استحقاق أجر مسكن الصغير قائمًا حتى بلوغه أقصى سن مقررة للحضانة، ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها وإذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (مأكل وملبس ومسكن) لا يحق لها أن تطلب فرض أجر مسكن حضانة مرة أخرى.

رفع دعوى نفقة

عند رفع الدعوى يجب أن ترفع النفقة بنوعيها وليس بأنواعها.. لأن الفرق فى نوعيها هى: "مأكل وملبس، أما بأنواعها فهى: مأكل وملبس وأجر سكن.

وكثيرا لا تلاحظ المدعية ذلك الفرق وتطلب أجر مسكن وتفاجأ بأن دعوتها فى النفقة اشتملت أجر السكن.