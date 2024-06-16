اليابان: نقل مشاة البحرية الأمريكية من محافظة أوكيناوا إلى جزيرة جوام في ديسمبر

قال مسئول في مشاة البحرية الأمريكية، اليوم /الأحد/، إنه من المقرر أن يبدأ نقل قوات مشاة البحرية الأمريكية المتمركزة في محافظة أوكيناوا اليابانية إلى جزيرة جوام في شهر ديسمبر القادم، مما يمثل تقدما في خطة إعادة تنظيم القوات اليابانية -الأمريكية، المتفق عليها منذ فترة طويلة والتي تهدف إلى تقليل عبء استضافة القاعدة الأمريكية في أوكيناوا.

ونقلت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية، عن خدمة أبحاث الكونجرس ومصادر أخرى، قولها إنه من المقرر أن تكتمل خطة نقل 4 آلاف من أصل ما يصل إلى 19 ألفا من مشاة البحرية الموجودة حاليا في أوكيناوا، والتي تم الاتفاق عليها في عام 2012، بحلول عام 2028 تقريبا.

وقالوا إنه مع تخطيط الولايات المتحدة أيضا لنقل حوالي خمسة آلاف جندي إضافي من مشاة البحرية إلى مواقع مثل هاواي والبر الرئيسي للولايات المتحدة، فمن المتوقع أن ينخفض ​​​​العدد المتمركز في أوكيناوا في النهاية إلى حوالي عشرة آلاف.

وتستضيف محافظة أوكيناوا الجزء الأكبر من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان، وتزداد الآراء المناهضة للقواعد بسبب الضوضاء والتلوث والجرائم التي يرتكبها أفراد الخدمة الأمريكية، بحسب ما ذكرت /كيودو/.