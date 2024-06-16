عيد الأضحى 2024.. "شعيب" يتفقد شاطئ مطروح العام ويهنئ رواده

أجري اللواء خالد محافظ مطروح، اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى 2024، جولة تفقدية لشاطئ مطروح العام بمدينة مرسى مطروح، يرافقه رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ونوابه، مقدما التهنئة للعاملين على الشاطئ وأهالي مطروح وزائريها بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024.

وتفقد محافظ مطروح جاهزية الشاطئ مع الاستماع لرواده، والوقوف على احتياجاتهم ومقترحاتهم بالشاطئ، وكذلك متابعة أى شكاوى خاصة بالشواطئ والرد عليها في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2024 بالتزامن مع بدء موسم الصيف السياحى والإقبال الكبير على المحافظة مع بدء أول أيام عيد الأضحى 2024.

كان محافظ مطروح خالد شعيب، قد وجه بفتح جميع المجازر الحكومية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية بالمجان؛ لاستقبال الأضاحي من المواطنين طوال أيام العيد؛ حفاظًا على البيئة وسلامة اللحوم وخلوها من الأمراض، مع وجود أطباء مديرية الطب البيطري طوال أيام عيد الأضحى 2024.

محافظ مطروح: تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية

وأوضح محافظ مطروح أنه جارٍ تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات بمشاركة كل الجهات المعنية من الطب البيطري والصحة والتموين والسياحة وغيرها، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع للاستهلاك؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة خلال فترة العيد، كذلك التأمين على استقرار التيار الكهربائي والتشديد على توفير وضخ مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى 2024.

محافظ مطروح: انعقاد غرفة العمليات الرئيسية مع رفع درجة الاستعداد القصوى

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى لجميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى 2024، ووجه بسرعة اتخاذ كل الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.

ووجه محافظ مطروح بضرورة توفير كل الاحتياجات والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات ورفع مخلفات المجازر أول بأول حفاظا على البيئة والصحة العامة.

ووجه محافظ مطروح برفع حالة الاستعداد بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، وإلغاء الإجازات والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع دفع سيارات إسعاف إضافية إلى أماكن ذات الكثافة المرتفعة بالشواطئ وعلى امتداد الساحل الشمالي، مع تسيير حركة المرور على الطريق الساحلي وداخل المحافظة وخاصة في ظل الإقبال السياحي الكبير عليها خلال تلك الفترة.

وأكد محافظ مطروح، توفير كل احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى 2024، مع توافر جميع السلع الأساسية والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، بجانب زيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز الصب والمواد البترولية من السولار والبنزين المخصصة للمحافظة؛ لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة مع زيادة الإقبال السياحي وتوافد الكثير من المصطافين على المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى 2024.

عيد الأضحى 2024.. "شعيب" يتفقد شاطئ مطروح العام ويهنئ رواده بالعيد

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