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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعرض طالبة للإغماء خلال امتحانات الإعدادية بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تعرضت طالبة بمدرسة الشهيد منير عبد الكريم، بقرية العلوية بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، لحالة إغماء خلال تأديتها لامتحان الشهادة الإعدادية، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها، واستقرت حالتها.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بتعرض طالبة بامتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد منير عبد الكريم بقرية العلوية التابعة لمركز أبشواي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة الطالبة بحالة أغنياء وإعياء شديد، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها والتأكد من استقرار حالتها ودخلت للجنتها لتأدية الامتحان.

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