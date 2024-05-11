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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة ربة منزل وابنائها الثلاثة في حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيبت ربة منزل وابنائها الثلاثة بحالات اختناق في حريق نشب داخل شقتهم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة ربة منزل وأطفالها الثلاثة بحالات اختناق جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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