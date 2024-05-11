"صبحي" يفتتح ملعب الأكريليك وحمام سباحة بمركز شباب مدينة سوهاج

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ملعب الأكريليك وحمام سباحة بمركز شباب مدينة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في ختام جولته التفقدية للمحافظة، والتي بدأها صباح اليوم.

وخلال زيارته لنادي سوهاج الرياضي، قام وزير الشباب والرياضة برفقة محافظ سوهاج بوضع حجر أساس الصالة المغطاة، وتفقد عدداً من الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الوزارة داخل النادي ومنها مشروع الف بنت الف حلم، والمشروع القومي للياقة البدنية، المشروع القومي للفتاه والمرأه، ومشروع هاأنا أحقق ذاتي، والرياضة من أجل التنمية، ونهائي مونديال حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

وفي ختام جولته، قام وزير الشباب والرياضة بوضع حجر الأساس للمركز الدولي الطبي الصحي واصابات الملاعب باستاد سوهاج الرياضي، وتفقد الأعمال مول الإنشائية للمول التجاري باستاد سوهاج.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية الرياضية في محافظة سوهاج وتوفير بيئة رياضية مناسبة للشباب، وتقديم خدمات رياضية وصحية متميزة للشباب.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة استهل جولته التفقدية في سوهاج بزيارة جامعة سوهاج بالكوامل، وتتضمنت زيارته للجامعة إطلاق شارة البدء لماراثون رياضي من أمام مبني الإسكان الطلابي بالمقر الجديد، أعقبه افتتاح معرض الأنشطة الفنية والابتكارات الطلابية، وشارك في الندوة العلمية بعنوان "الاستثمار الرياضي مستقبل وطن" بقاعة قناة السويس بالجامعة.